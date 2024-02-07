Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе бардовской песни

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

XX межрегиональный фестиваль авторской песни "Зимний бардовский" им. Николая Старченкова пройдет в Тюмени с 16 по 18 февраля. Желающие могут подать заявку до 12 февраля, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Конкурсная программа пройдет в два тура: творческая мастерская и конкурсный концерт. По итогам второго тура лауреаты и дипломанты конкурса принимают участие в гала–концерте.

Конкурс пройдет по следующим номинациям: "Исполнители песен", "Авторы-исполнители", "Дуэты и ансамбли", "Поэзия", "Поющая семья", "Современная обработка классики бардовской песни", "Мастер". Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: детско-юношеская – до 18 лет; основная – от 18 лет и старше.

Более подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.