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Водителя такси будут судить за наезд на школьника в Тюмени

Происшествия, 14:59 06 февраля 2024

прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

Водителя такси, сбившую школьника на пешеходном переходе, будут судить в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

64-летняя женщина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, 20 октября 2023 года обвиняемая на автомобиле Daewoo везла пассажира по ул. Московский тракт.

Подъезжая к пешеходному переходу с неисправным светофором, женщина увидела, что водители в крайнем правом и среднем рядах притормозили, чтобы пропустить пешеходов.

Однако она не остановилась и продолжила движение в крайнем левом ряду. При проезде через пешеходный переход она сбила 9-летнего школьника, который переходил дорогу с мамой. Мальчик серьезно пострадал.

Прокурор Калининского округа заявил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в сумме 800 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

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# суд , такси

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