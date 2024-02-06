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Полицейские изъяли у тюменца 31 сверток с метадоном

Происшествия, 16:05 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков тюменца задержали полицейские в 6 микрорайоне в Тобольске. У мужчины из кармана пуховика изъяли 27 полимерных свертков с порошком белого цвета. В арендованной тюменцем квартире сотрудники полиции нашли еще четыре пакетика с подобным порошком, упаковочные материалы и весы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Экспертиза показала, что житель областного центра собирался сбыть в Тобольске наркотическое средство метадон, общая масса которого составила около 50 грамм. Задержанный пояснил, что крупную партию наркотиков забрал из тайника в Тюмени и приехал на такси в Тобольск. В арендованной квартире он фасовал наркотики на разовые дозы. Затем ему необходимо было оборудовать тайники с закладками и отправлять фотографии с координатами заказчику.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По решению суда подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: УМВД России по Тюменской области

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# наркотики , УМВД России по Тюменской области

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