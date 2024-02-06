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Тобольский аэропорт Ремезов получил наивысшую премию "Воздушные ворота России"

Общество, 17:45 06 февраля 2024

t-l.ru

Аэропорт Ремезов Тобольска занял первое место в номинации "Лучший малый аэропорт" на премии "Воздушные ворота России". Награды были вручены на выставке и форуме гражданской авиации NAIS в Москве.

"Приятно получить эту престижную награду. Мы на своем примере доказываем, что в небольшом городе может быть современный и востребованный аэропорт. Если при открытии аэропорта в Тобольске пассажирам было доступно четыре направления, то сейчас улететь из Ремезова можно в 10 городов страны, от Москвы до Новосибирска", - отметил исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.

аэропорт Ремезов

"Воздушные ворота России" — главная отраслевая премия для аэропортов страны. Она вручается ежегодно, отмечая самые эффективные и стабильно развивающиеся аэропорты. В экспертный совет премии входят представители авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Напомним, аэропорт Тобольска построен компанией СИБУР при участии Тюменской области за два года. Оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321.

Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В 2022 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт признан лучшим инвестиционным проектом года.

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# аэропорт Ремезов

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