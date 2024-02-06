988 маленьких тюменцев появились на свет в январе

988 детей родилось в Тюмени в первый месяц 2024 года, сообщает администрация города.

Отметим, что это на 43 больше, чем в 2012 году, который также был годом Дракона по китайскому календарю.

238 тюменских пар стали новобрачными в первый месяц високосного года.