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988 маленьких тюменцев появились на свет в январе

Общество, 20:01 06 февраля 2024

988 детей родилось в Тюмени в первый месяц 2024 года, сообщает администрация города.

Отметим, что это на 43 больше, чем в 2012 году, который также был годом Дракона по китайскому календарю.

238 тюменских пар стали новобрачными в первый месяц високосного года.

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