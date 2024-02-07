Тюменские таможенники задержали посылку с запрещенным веществом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские таможенники задержали посылку запрещенных препаратов. Они обнаружили в отправлении из Казахстана таблетки для похудения, содержащие сильнодействующее вещество "сибутрамин", сообщает пресс-служба ведомства.

39-летнюю жительницу г. Лянтор таможенники задержали в момент получения международного почтового отправления. В посылке находилось около 800 капсул для похудения стоимостью 12 тыс. рублей. Экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество "сибутрамин" общей массой 244 гр., что является крупным размером. Данная продукция запрещена к свободной продаже на территории России.

Женщина вину признала полностью. Суд приговорил её к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Добавим, аналогичное наказание понесла и жительница Ханты-Мансийска в конце 2023 года. Женщина заказала через интернет 60 блистеров с 840 капсулами. Эксперты установили содержание в составе сибутрамина общей массой 322 гр.

Тюменская таможня напоминает: прежде чем оформлять заказ из другой страны, необходимо изучить состав лекарственных препаратов, биологически активных добавок и ознакомиться с правилами перемещения таких товаров на сайте ФТС России. Некоторые из них свободно продаются за границей, но запрещены к ввозу в Россию.