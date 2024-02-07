  • 7 февраля 20247.02.2024среда
  • В Тюмени 0..-2 С 7 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские таможенники задержали посылку с запрещенным веществом

Происшествия, 14:37 07 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские таможенники задержали посылку запрещенных препаратов. Они обнаружили в отправлении из Казахстана таблетки для похудения, содержащие сильнодействующее вещество "сибутрамин", сообщает пресс-служба ведомства.

39-летнюю жительницу г. Лянтор таможенники задержали в момент получения международного почтового отправления. В посылке находилось около 800 капсул для похудения стоимостью 12 тыс. рублей. Экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество "сибутрамин" общей массой 244 гр., что является крупным размером. Данная продукция запрещена к свободной продаже на территории России.

Женщина вину признала полностью. Суд приговорил её к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Добавим, аналогичное наказание понесла и жительница Ханты-Мансийска в конце 2023 года. Женщина заказала через интернет 60 блистеров с 840 капсулами. Эксперты установили содержание в составе сибутрамина общей массой 322 гр.

Тюменская таможня напоминает: прежде чем оформлять заказ из другой страны, необходимо изучить состав лекарственных препаратов, биологически активных добавок и ознакомиться с правилами перемещения таких товаров на сайте ФТС России. Некоторые из них свободно продаются за границей, но запрещены к ввозу в Россию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# запрещенные вещества , Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 07.02.2024Тюменские таможенники задержали посылку с запрещенным веществом
12:47 07.02.2024В Исетском горел магазин на площади 150 "квадратов"
11:41 07.02.2024Тменец заплатит крупный штраф за производство алкоголя без лицензии
10:35 07.02.2024Жителя Тюмени будут судить за незаконную регистрацию мигрантов