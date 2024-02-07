Тюменские врачи спасли пожилого пациента с разрывом аневризмы аорты

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пожилого пациента, жителя Челябинска, спасли врачи ОКБ №1 в Тюмени. 73-летний мужчина гостил в Тюмени у родственников и в один из дней резко почувствовал себя плохо. С сильными болями в спине, животе и температурой тела 39 °С мужчину доставили в больницу, сообщает областной департамент здравоохранения.

Врачи поставили диагноз - разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. По словам сердечно-сосудистого хирурга ОКБ №1 Азата Ахметова, особенность этого случая в том, что длительное давление разорванной аневризмы на кишечник привело к пролежню и некрозу участка двенадцатиперстной кишки. Нужна была срочная операция. Ситуация осложнялась еще тем, что у пациента подтвердился коронавирус.

"Хирургическое вмешательство длилось около пяти часов. Совместно с абдоминальным хирургом Алексеем Сидоренко и под надежным контролем анестезиолога Александра Сафонова, была выполнена резекция аневризмы, протезирование брюшной аорты и ушивание дефекта двенадцатиперстной кишки", - рассказал сердечно-сосудистый хирург ОКБ №1 Григорий Ткаченко.

Благодаря правильно выбранной тактике лечения, передовому оснащению современной операционной и слаженной работе мудьтидисциплинарной команды специалистов, жизнь пациента была спасена.