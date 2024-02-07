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Программы подготовки специалистов для создания технологического суверенитета разработают в России

Общество, 17:23 07 февраля 2024

t.me/government_rus

Разработкой программ для вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных проектов для создания технологического суверенитета, займется Минобрнауки. Рекомендации должны быть подготовлены ведомством до 1 марта 2024 года, сообщает правительство РФ.

Деятельность вузов в сфере научных исследований и подготовки инженерных кадров будет актуализирована для достижения национальных целей. Необходимые для этого поручения дал Михаил Мишустин.

В крупных вузах должны появиться свои программы развития, учитывающие потребности рынка труда, а также взаимоувязанные со стратегическими инициативами, мегапроектами, госпрограммами и нацпроектами. Также Минобрнауки предстоит обеспечить проведение серии стратсессий по вопросам кадрового и научно-технологического обеспечения крупных проектов технологического суверенитета (мегапроектов). Министерство должно представить предложения по организации межвузовской координации при планировании и реализации образовательных и исследовательских программ, а также научно-технологических разработок для достижения целевых показателей крупных проектов.

Кроме того, Минобрнауки необходимо проработать вопрос создания нового образовательного стандарта по инженерной специальности "фундаментальная инженерия" и провести форум по теме кадрового и научно-технологического обеспечения крупных мегапроектов с привлечением профильных вузов.

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# вузы , инженеры , Правительство РФ

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