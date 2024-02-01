В Тобольске создали подвижную 3D-модель Жар-птицы из шелкового пластика

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Подвижную Жар-птицу из сказки Петра Ершова "Конёк-горбунок" создала самозанятая тоболячка Ульяна Залешина. Работа над фигурой длилась несколько недель. Она стало хорошим дополненнием к имеющейся коллекции 3D-персонажей всем известной сказки.

"Фигуру Жар-птицы разрабатывали в течение нескольких недель совместно 3D-дизайнером. Она получилась не с первого раза. Первая тестовая фигурка не могла стоять на лапках и было несколько хрупких элементов. После анализа первого экземпляра, 3D-модель была усовершенствована и адаптирована под 3D-печать. И уже второй образец был более прочный", - уточнила Ульяна.

Для создания готового изделия девушка применила трёхцветный шёлковый пластик PLA - пластиковый пруток, состоящий из серебряного, золотого и медного цветов одновременно. Таким образом, у Жар-птицы получились эффектные переливы.

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Теперь в коллекции тоболячки есть три персонажа ершовской сказки в 3D: Конёк-горбунок, Чудо-юдо Рыба-кит и красавица Жар-птица.

"Планирую печатать их на заказ и позже участвовать в ярмарках. Было бы здорово разместить всех трёх персонажей в сувенирных лавках и в качестве музейных экспонатов, как образцы слияния технологий и истории. Это ли не сказка XXI века", - подытожила Ульяна Залешина.

Напомним, специально в гастрофестивалю "Пельменный съест" она изготовила один из его символов - Пельмеша.

Анжела Лебедева