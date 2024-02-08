65 и 70 лет совместной жизни отпраздновали две семейные пары из Ишима

| Фото: предоставлено Надеждой Харитоновой | Фото: предоставлено Надеждой Харитоновой

80 ишимских пар-юбиляров награждены памятной медалью и благодарственным письмом губернатора Тюменской области. Из них золотую свадьбу (50 лет) отпраздновали 59 пар, изумрудную (55 лет) – 15, бриллиантовую (60 лет) – четыре, железную (65 лет) – одна пара и благодатную (70 лет) – также одна пара.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета ЗАГС Ишима Надежда Харитонова.

В прошлом году в Ишиме поженилась 651 пара. Больше всего новых семей появилось в июле и августе: 93 и 85.

Самыми популярными датами для заключения брака в Ишиме в 2023 году стали 23.12.2023, в этот день связали себя узами супружества 16 пар, 23.06.2023 поженились 14 пар, и 23.09.2023 – скрепили брак 13 пар.

| Фото: предоставлено Надеждой Харитоновой | Фото: предоставлено Надеждой Харитоновой

Поступают заявки и на красивые даты 2024 года, к примеру, 04.04.2024 или 24.04.2024.

В городе растет популярность выездных регистраций. В 2023 году появилась новая уличная локация – сквер "Молодежный", летом там расписались три пары. Во Дворце культуры сотрудники Ишимского ЗАГСа провели 17 регистраций, тогда как в 2022 году всего шесть.

| Фото: предоставлено Надеждой Харитоновой | Фото: предоставлено Надеждой Харитоновой

Развестись же в 2023 году решила 431 семья.

Напомним, в День города 20 ишимских пар приняли участие в Марше молодоженов на стадионе "Центральный". Они снова надели свадебные наряды и приветствовали горожан и гостей праздника.

Инна Кондрашкина