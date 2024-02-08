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Дмитрий Менделеев во время "прогулки" по Тюмени напомнил о важности жить настоящим

Общество, 17:51 08 февраля 2024

коммуникационное агентство "Менделеев" | Фото: коммуникационное агентство "Менделеев"

Ростовую фигуру великого химика Дмитрия Менделеева в честь 190-летия со дня его рождения провезли по улицам Тюмени 8 февраля. В руках ученый держал табличку с пожеланиями к горожанам.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в пресс-службе коммуникационного агентства "Менделеев".

У зданий драмтеатра и ТРЦ "Калинка" он напоминал прохожим о важности жить настоящим моментом. На Цветном бульваре остановился около Колеса обозрения, где призвал горожан быть добрее друг к другу. На пешеходной улице Дзержинского пожелал тюменцам не переживать по пустякам, а у мультицентра "Контора пароходства" оставил послание о том, что нужно верить в себя.

коммуникационное агентство "Менделеев" | Фото: коммуникационное агентство "Менделеев"

"Многие знают его как создателя Периодической системы химических элементов, хотя химия является частью деятельности ученого. Дмитрий Иванович занимался политэкономией, агрономией, демографией, футурологией, летал на воздушном шаре и разрабатывал таможенные тарифы. Мы решили привлечь внимание к личности нашего земляка, чтобы напомнить тюменцам о его вкладе в развитие страны", — рассказал генеральный директор коммуникационного агентства "Менделеев" Антон Тарасенко.

Дмитрий Менделеев являлся визионером XIX столетия. Гениальность его открытий заключалась в том, что на стыке рождалось новое знание для уникального продукта.

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В день рождения ученого в Тюменской области проходит большая череда мероприятий во всех городах и селах. Тюменцы узнают о великом земляке на встречах с писателями, библиотекарями.

Виктория Макарова

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# Дмитрий Менделеев , Химик

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