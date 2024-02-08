Книгу о влиянии родителей на формирование Дмитрия Менделеева презентовали в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация книги "Менделеевы: хроника семьи" прошла в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в двух форматах: со зрителями в амфитеатре и в режиме онлайн с сотрудниками музеев Тобольска, с. Верхние Аремзяны, Ялуторовска, Санкт-Петербурга и Москвы в день рождения великого ученого 8 февраля.

Над изданием работала команда Тюменского музейно-просветительского объединения. Им удалось собрать эксклюзивную информацию о семье Дмитрия Менделеева, влиянии родителей на его формирование как ученого и личности.

Ученый секретарь ТМПО, доктор исторических наук Игорь Шишкин рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что имя Менделеева за 190 лет достаточно избаловано вниманием историков, филологов, литераторов, биографов. Поэтому при составлении книги составители ушли от банальных вещей, взяли за основу фонды объединения и редкий материал писателя из Тобольска Вячеслава Софронова.

"В нашем фонде мы обнаружили уникальный труд – воспоминания племянницы Менделеева – Надежды Капустиной-Губкиной, датированной 1908 годом. И с тех пор они не переиздавались, стали музейным экспонатом. И обратились к тоболяку Вячеславу Софронову, у него оказался неизбитый сюжет "Сын сельского батюшки". Мы все это объединили в одно", - пояснил Шишкин.

Среди воспоминаний племянницы Менделеева есть письма его матери Марии. Из них понятно – она оказала на Дмитрия серьезное влияние, в чем он сам впоследствии признавался. Женщина, родившая его 17-м, сумела привить любовь к науке, воспитать достойным человеком. Оставшись после смерти супруга одна, Мария перевезла детей из Тобольского района в Москву.

О роли отца – учителя, влюбленного в русскую классику, писал сам ученый: "Во всей моей жизни есть какая-то поэтическая струя неизвестности…". Именно эта строка стала эпиграфом в книге.

"Ценность книги в том, что она показывает живые страницы жизни Менделеева через письма. Это трогательные взаимоотношения, это, действительно, глубоко патриотичная и верующая семья. Мы горды тем, что Дмитрий Иванович наш земляк", - сказала во время презентации директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Большую работу над изданием проделала генеральный директор ТМПО Светлана Сидорова. Оформлением занимался Тимур Сайфуллин.

Издание богато иллюстрациями, что-то из фонда музея Словцова, остальное – из 20 музеев страны. На 383 страницах есть архивные документы, их выделили желтым цветом. Таким образом, книга относится к научно-популярному жанру.

Московское издательство "Наука" выпустило 1300 экземпляров. Они поступят во все библиотеки и музеи Тюменской области.

Анжела Лебедева