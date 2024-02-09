Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 566,1 млн рублей в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 566,1 млн рублей в 2023 году. Это на 18,5 % больше показателя годом ранее, но к уровню 2021 года – 94 %. На продукты и напитки приходится 47,7 % общего объема, непродовольственные товары – 52,3 %.

По данным Тюменьстата, наибольший объем пришелся на магазины. В них жители региона в прошедшем году оставили 561 млрд 968 млн рублей. А оборот торговли предпринимателей прирос за год на 10 % - до 108 млрд 377 млн рублей.

В росте также торговля на рынках и ярмарках. Совокупно они заработали 4 млрд 148 млн рублей.

47,6 % вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-декабре 2023 г. составлял 47,6 % от оборота розничной торговли, непродовольственных товаров – 52,4 %.

Отметим, что оборот розничной торговли в Югре на 9 млрд рублей меньше, чем на юге Тюменской области. На Ямале в два раза - в 2023 году он составил 205 млрд 315 млн рублей. Хотя это значительный рост для региона на 15,3 % год к году.

Оксана Корнеенкова