В Тобольске сотрудница сетевого магазина получила компрессионный перелом при разгрузке молочки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компрессионный перелом позвоночника получила сотрудница магазина в Тобольске. Женщина участвовала в разгрузке молочной продукции. Водитель не смог переместить многофункциональную корзину из-за наледи на площадке приема товара, сообщает Государственная инспекция труда Тюменской области.

Мужчина решил опустить гидроборт в сторону площадки приема товара. Товаровед, увидев, что корзина с товаром может покатиться, стала отходить на безопасное расстояние. Но поскользнулась и упала, в это время на нее опрокинулась корзина с продуктами.

По заключению трудовой инспекции, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Охрана труда ведется не в полном объеме, нет и надлежащего контроля за работниками.

Магазин и поставщика продукции привлекут к административной ответственности.