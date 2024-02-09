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В Упоровском районе борются с последствиями снегопада

Общество, 14:26 09 февраля 2024

администрация Упоровского района | Фото: администрация Упоровского района

С последствиями снегопада борются в Упоровском районе. Дорожные службы вывели технику на уборку снега с трех часов ночи. Для этих целей задействовали максимальное количество спецтехники, сообщил глава района Леонид Сауков.

"В первую очередь обеспечивается проезд общественного транспорта и доступ к объектам социальной сферы. Дорожные и коммунальные службы работают, чтобы обеспечить безопасность на дорогах", - подчеркнул глава Упоровского района.

Он также дополнил, что после этого службы вновь приступят к вывозу снега и уборке наката с полотна дорог.

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# уборка снега , Упоровский район

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