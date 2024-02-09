В Тюмени пройдет семинар "Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков"

| Фото: Корпорация МСП | Фото: Корпорация МСП

Бизнес-семинар "Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков" пройдет в Тюмени в Западно-Сибирском инновационном центре (ул. Республики, 142) 13 февраля с 11 до 14 часов. Начало регистрации - в 10 часов.

На семинаре можно узнать об основных аспектах законодательства в сфере закупок, обсудить с экспертами вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций и разобрать все сложности практики осуществления закупок.

Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес? Этими вопросами задавался каждый представитель бизнеса: ИП, СМСП или самозанятый. Первый способ – вложиться в рекламу, второй – лично встречаться или продавать "вхолодную", а третий – участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.

Семинар - открытая площадка для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Тюменской области.

Семинар может быть интересен: руководителям предприятий и организаций; самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям; заинтересованным в стабильных источниках дохода; сотрудникам отделов продаж, закупок и снабжения; юристам; другим заинтересованным специалистам.

Участники семинара получат: возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Тюменской области; информацию об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы; возможность презентовать свою компанию и продукцию заказчикам Тюменской области; рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса.

Участие бесплатное, количество мест ограничено. Подробная информация о семинаре здесь.