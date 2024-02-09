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В Бердюжском районе закрыли из-за обледенения участок трассы Курган - Челябинск - Омск - Новосибирск

Общество, 13:31 09 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для всех видов транспорта закрыт участок с 479-го по 498-й км федеральной автодороги Курган - Челябинск - Омск - Новосибирск в Бердюжском районе 9 февраля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ограничение введено из-за сложных погодных и дорожных условий, на дороге образовались корки стекловидного льда.

Ограничение будет действовать до улучшения обстановки на федеральной трассе. Автоинспекторы работают во взаимодействии с дорожными службами.

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# Бердюжский район , Госавтоинспекция Тюменской области , ограничение движения

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