Телевизор и мебель отправили из Тюмени в библиотеку Краснодона

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Более двух тонн гуманитарного груза отправили в ЛНР из ГАУ Северного Зауралья. Мебель, компьютер, телевизор и мультимедийную аппаратуру установят в одной из библиотек Краснодона.

Это будет уже девятая библиотека, оборудованная в рамках проектов "Культурное сердце Краснодона" и "Культурное сердце деревни".

По словам руководителя центра креативных проектов сельских территорий "Дом Вверх Дном" Федора Маслова, груз прибудет к месту назначения в середине следующей недели.

Специалисты университета предложили переоборудовать городские библиотеки Краснодона и сделать их местом притяжения местной молодежи.

Напомним, в 2023 году тюменский проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 3,7 млн рублей – самый большой грант в Тюменской области.