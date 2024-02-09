  • 9 февраля 20249.02.2024пятница
  • В Тюмени -7..-9 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Телевизор и мебель отправили из Тюмени в библиотеку Краснодона

Общество, 14:04 09 февраля 2024

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Более двух тонн гуманитарного груза отправили в ЛНР из ГАУ Северного Зауралья. Мебель, компьютер, телевизор и мультимедийную аппаратуру установят в одной из библиотек Краснодона.

Это будет уже девятая библиотека, оборудованная в рамках проектов "Культурное сердце Краснодона" и "Культурное сердце деревни".

По словам руководителя центра креативных проектов сельских территорий "Дом Вверх Дном" Федора Маслова, груз прибудет к месту назначения в середине следующей недели.

Специалисты университета предложили переоборудовать городские библиотеки Краснодона и сделать их местом притяжения местной молодежи.

Напомним, в 2023 году тюменский проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 3,7 млн рублей – самый большой грант в Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГАУ Северного Зауралья , гуманитарная помощь , Краснодон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 09.02.2024Саперы в Тюменской области уничтожили подземные ходы сообщения условного противника
14:26 09.02.2024В Упоровском районе борются с последствиями снегопада
14:15 09.02.2024Тюменцы представят технологии работы с молодежью на "Россия" в Москве
14:04 09.02.2024Телевизор и мебель отправили из Тюмени в библиотеку Краснодона