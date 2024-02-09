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Новый фитнес-центр в заречной части Тюмени открыли при поддержке регионального правительства

Экономика, 14:37 09 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый фитнес-центр сети "Фитберри" по ул. Газовиков в Тюмени открыли при поддержке регионального правительства в конце 2023 года. Инвестиционное агентство выделило предпринимателю Наталье Проскуряковой льготный заём в размере 50 млн рублей.

На площади 4 тыс. кв. метров размещено несколько разноплановых спортивных залов, бассейн, хамам. Ежедневно более 700 человек посещают новый современный комплекс.

"Мы включили в сумму государственной поддержки, в первую очередь, оборудование для бассейна, тренажеры и мебель. Частично оборудование для спортзалов – это российские поставщики. В стране стало больше производителей за последние два года. Кардиооборудование, силовые тренажеры – импортное производство, у нас его пока не выпускают", - уточнила гендиректор сети фитнес-центров "Фитберри" Наталья Проскурякова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Коммерческое предложение о строительстве второго фитнес-комплекса поступило Наталье Проскуряковой еще в 2018 году. Тогда была проведена процедура переуступки – она купила права на аренду земельного участка под строительство. Его начали на следующий год, но вмешалась пандемия. Завершить возведение двухэтажного комплекса и оснастить его всем необходимым удалось только в конце 2023 года. Общий объем вливания в проект составил более 500 млн рублей.

60 человек получили в спорткомплексе рабочие места. Штат сотрудников планируют увеличить до 100. Всего у "Фитберри" более 3 тыс. гостей в заречной части города и их количество растет. Вскоре откроют набор в детские секции.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов получил приглашение на пробное занятие с чемпионом Европы по плаванию. Пообещал найти время на постоянные занятия спортом.

Для инвесторов Тюменской области спорт - один из трендов, отметил он, число запросов на спортивные объекты от населения растет. Предложения есть.

"В реестре находятся 16 инвестиционных проектов в области спорта на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей. Более 700 рабочих мест. На следующей неделе на заседании экспертного совета рассмотрим еще два проекта. Это водный объект и общего спортивного назначения. Провели переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве в Тюмени еще пяти объектов для занятий спортом", - пояснил Пуртов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Вкладываться в создание инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом инвесторы готовы не только в областном центре, но и растущем Тобольске, других городах региона.

Не исключено, что тюменский бренд "Фитберри" появится и в других регионах страны. Наталья Проскурякова готова рассматривать предложения о франшизе. Инвестиционное агентство, в свою очередь, обещает помочь и в этом направлении.

Анжела Лебедева

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# инвестиции , Наталья Проскурякова , Николай Пуртов , фитнес

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