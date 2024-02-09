Новый фитнес-центр в заречной части Тюмени открыли при поддержке регионального правительства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый фитнес-центр сети "Фитберри" по ул. Газовиков в Тюмени открыли при поддержке регионального правительства в конце 2023 года. Инвестиционное агентство выделило предпринимателю Наталье Проскуряковой льготный заём в размере 50 млн рублей.

На площади 4 тыс. кв. метров размещено несколько разноплановых спортивных залов, бассейн, хамам. Ежедневно более 700 человек посещают новый современный комплекс.

"Мы включили в сумму государственной поддержки, в первую очередь, оборудование для бассейна, тренажеры и мебель. Частично оборудование для спортзалов – это российские поставщики. В стране стало больше производителей за последние два года. Кардиооборудование, силовые тренажеры – импортное производство, у нас его пока не выпускают", - уточнила гендиректор сети фитнес-центров "Фитберри" Наталья Проскурякова.

Коммерческое предложение о строительстве второго фитнес-комплекса поступило Наталье Проскуряковой еще в 2018 году. Тогда была проведена процедура переуступки – она купила права на аренду земельного участка под строительство. Его начали на следующий год, но вмешалась пандемия. Завершить возведение двухэтажного комплекса и оснастить его всем необходимым удалось только в конце 2023 года. Общий объем вливания в проект составил более 500 млн рублей.

60 человек получили в спорткомплексе рабочие места. Штат сотрудников планируют увеличить до 100. Всего у "Фитберри" более 3 тыс. гостей в заречной части города и их количество растет. Вскоре откроют набор в детские секции.

Генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов получил приглашение на пробное занятие с чемпионом Европы по плаванию. Пообещал найти время на постоянные занятия спортом.

Для инвесторов Тюменской области спорт - один из трендов, отметил он, число запросов на спортивные объекты от населения растет. Предложения есть.

"В реестре находятся 16 инвестиционных проектов в области спорта на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей. Более 700 рабочих мест. На следующей неделе на заседании экспертного совета рассмотрим еще два проекта. Это водный объект и общего спортивного назначения. Провели переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве в Тюмени еще пяти объектов для занятий спортом", - пояснил Пуртов.

Вкладываться в создание инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом инвесторы готовы не только в областном центре, но и растущем Тобольске, других городах региона.

Не исключено, что тюменский бренд "Фитберри" появится и в других регионах страны. Наталья Проскурякова готова рассматривать предложения о франшизе. Инвестиционное агентство, в свою очередь, обещает помочь и в этом направлении.

Анжела Лебедева