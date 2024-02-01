Виктория Сливко принесла Тюменской области серебро "Спартакиады сильнейших"

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Соревнования биатлонистов в рамках II Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовали в Златоусте.

Мужчины и женщины соревновались в спринте 10 февраля. Первый день соревнований подарил первую награду наших биатлонистов, сообщает департамент по спорту Тюменской области. Виктории Сливко не хватило лишь нескольких секунд до заслуженного золота.