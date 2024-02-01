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90 компетенций представят на чемпионате "Профессионалы" в Тюменской области

Общество, 15:31 11 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выступления в 90 компетенциях состоятся на чемпионате "Профессионалы" в Тюменской области в 2024 году. Торжественное открытие чемпионата пройдет на главной конкурсной площадке в Выставочном зале в марте, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

Год назад в чемпионате приняли участие порядка 500 человек, было организовано 14 специализированных площадок в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, а экспертов насчитывалось около 700 человек.

Финал чемпионата пройдет летом этого года в Санкт-Петербурге.

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