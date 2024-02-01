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5 тыс. 800 долгожителей проживают в Тюменской области

Общество, 17:28 11 февраля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Более 5 тыс. 800 долгожителей — людей в возрасте от 90 лет и старше — зарегистрировано в Тюменской области. 3 тыс. 100 человек из них живут в Тюмени. Людей, которым больше 100 лет, из общего числа 35 человек, пишет Тюменская область сегодня.

Для людей в пожилом возрасте, в том числе, и для долгожителей, в регионе действуют особые программы поддержки активного долголетия. Основная региональная программа – "Старшее поколение". Программа включает все важные для граждан пожилого возраста направления: здравоохранение, социальное обслуживание, спорт, общественную жизнь и волонтерство.

По словам заместителя директора по социальной работе Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светланы Малаховой, количество долгожителей в Тюменской области с каждым годом становится больше. Специалист призывает людей пожилого возраста не сидеть дома, посещать мероприятия и общаться, потому что это позволяет сохранить нам разум и живость ума.

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