5 тыс. 800 долгожителей проживают в Тюменской области

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Более 5 тыс. 800 долгожителей — людей в возрасте от 90 лет и старше — зарегистрировано в Тюменской области. 3 тыс. 100 человек из них живут в Тюмени. Людей, которым больше 100 лет, из общего числа 35 человек, пишет Тюменская область сегодня.

Для людей в пожилом возрасте, в том числе, и для долгожителей, в регионе действуют особые программы поддержки активного долголетия. Основная региональная программа – "Старшее поколение". Программа включает все важные для граждан пожилого возраста направления: здравоохранение, социальное обслуживание, спорт, общественную жизнь и волонтерство.

По словам заместителя директора по социальной работе Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светланы Малаховой, количество долгожителей в Тюменской области с каждым годом становится больше. Специалист призывает людей пожилого возраста не сидеть дома, посещать мероприятия и общаться, потому что это позволяет сохранить нам разум и живость ума.