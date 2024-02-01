В Тюмени следователи и прокуратура проверяют сообщения о неизвестных, якобы избивших горожан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области и прокуратура Ленинского административного округа Тюмени проверяют сведения о том, что в областном центре неизвестные лица, предположительно, избивают горожан.

Видео с такой информацией было опубликовано в социальных сетях. По результатам проверок будут приняты необходимые решения.

Ситуация на контроле руководства областной прокуратуры и регионального Следственного управления СК РФ.