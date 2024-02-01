В Тюмени следователи и прокуратура проверяют сообщения о неизвестных, якобы избивших горожан
Происшествия, 22:06 11 февраля 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области и прокуратура Ленинского административного округа Тюмени проверяют сведения о том, что в областном центре неизвестные лица, предположительно, избивают горожан.
Видео с такой информацией было опубликовано в социальных сетях. По результатам проверок будут приняты необходимые решения.
Ситуация на контроле руководства областной прокуратуры и регионального Следственного управления СК РФ.