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В Тюмени следователи и прокуратура проверяют сообщения о неизвестных, якобы избивших горожан

Происшествия, 22:06 11 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области и прокуратура Ленинского административного округа Тюмени проверяют сведения о том, что в областном центре неизвестные лица, предположительно, избивают горожан.

Видео с такой информацией было опубликовано в социальных сетях. По результатам проверок будут приняты необходимые решения.

Ситуация на контроле руководства областной прокуратуры и регионального Следственного управления СК РФ.

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