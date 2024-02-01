26 команд Тюменской области выполнят нормы ГТО на время

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне", посвященный 10-летию комплекса ГТО, пройдет в Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 15 февраля. Впервые мероприятие пройдет в формате "Гонка ГТО", сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На старт выйдут 26 команд из муниципалитетов Тюменской области. Участников ждут пять видов тестов, включенных в программу ГТО: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири весом 16 кг – для мужчин, мах гирей 8 кг – для женщин, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине – для мужчин, подтягивание из виса на низкой перекладине – для женщин.

Комплекс испытаний участникам предстоит пройти на время с выполнением определенного количества повторений. Судьи будут учитывать не только секунды, но и правильность выполнения. У каждого участника время прохождения гонки будет оцениваться в очках. Призерами станут команды, суммарно набравшие максимальное количество очков.