Выставку акварели художников из разных городов представят в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку акварели "Вода" откроют в Тюменском драматическом театре 13 февраля в 17 часов. В нее вошли 99 работ художников из разных городов, сообщают организаторы.

Работы мастеров из Москвы, Кирова, Новосибирска, Магнитогорска, Кургана, Ишима, Тобольска увидят зрители. Большой раздел составляют работы тюменских мастеров Ю. Рыбьякова, А. Миллера, О. Трофимовой, Г. Соломатина, М. Гардубея, а также молодого поколения художников Н. Лукиной, А. Головырских, Ю. Фадеевой, А. Смольниковой.

Руководитель музея ТБДТ Надежда Васькова рассказала, что экспозиция позволит рассмотреть творчество тюменских акварелистов в общероссийском контексте, а самим участникам даст возможность обменяться опытом.

Выставка продолжает художественно-образовательный проекта "Вода", реализованный в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства. Организаторы проекта – сестры-художницы: Татьяна и Дина Цехмистер.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.