  • 13 февраля 202413.02.2024вторник
  • USD91,0758
    EUR98,1512
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

О Менделееве и тобольском типе культуры расскажут в усадьбе Колокольниковых

Общество, 09:40 13 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лекция "Менделеев и тобольский тип культуры" состоится в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) в Тюмени 25 февраля в 17 часов.

О жизни и творчестве всемирно известного ученого, а также о тобольском типе культуры, который связан с его наследием, расскажут доктор исторических наук Александр Ярков и экономист, доцент ТюмГУ Сергей Пахомчик.

Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Дмитрий Менделеев , лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 13.02.2024Тюменских волонтеров приглашают в областную школу социального проектирования
09:40 13.02.2024О Менделееве и тобольском типе культуры расскажут в усадьбе Колокольниковых
09:29 13.02.2024Выставку акварели художников из разных городов представят в Тюмени
09:18 13.02.2024Исследовать семейную историю учат тюменцев в клубе "Моя родословная"