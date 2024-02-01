О Менделееве и тобольском типе культуры расскажут в усадьбе Колокольниковых

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лекция "Менделеев и тобольский тип культуры" состоится в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) в Тюмени 25 февраля в 17 часов.

О жизни и творчестве всемирно известного ученого, а также о тобольском типе культуры, который связан с его наследием, расскажут доктор исторических наук Александр Ярков и экономист, доцент ТюмГУ Сергей Пахомчик.

Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Возрастное ограничение: 12+.