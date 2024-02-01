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Подразделения тюменского центра СПИД вошли в тройку лучших в России

Общество, 18:07 12 февраля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Подразделения центра СПИД в Ишиме и Тюмени заняли второе и третье места в рейтинге лучших профильных медучреждений России по мнению пациентов. Граждане оценили медучреждения по 5-бальной шкале, а также оставили теплые отзывы о его сотрудниках, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Тюменский Центр СПИД оказывает комплексную помощь людям, живущим с ВИЧ, включая медицинское обслуживание, социальную поддержку и психологическую помощь.

"Важным аспектом работы нашего центра является доступность и качество услуг. Мы признательны нашим пациентам так высоко оценившим наш Центр, наших сотрудников", - рассказала главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Евгения Семенюк.

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# ВИЧ , профилактика , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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