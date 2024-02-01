Карантин по бешенству животных ввели в селе Юргинского района

| Фото: t.me/uvetto | Фото: t.me/uvetto

Карантин по бешенству животных ввели в с. Бушуево Юргинского района с 12 февраля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вирус бешенства был обнаружен при исследовании проб погибшей лисы. В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 12 февраля запрещается проводить ярмарки, выставки и продажу животных. Также вывозить восприимчивых к заболеванию животных и отлавливать их для зоопарков.