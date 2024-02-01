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Карантин по бешенству животных ввели в селе Юргинского района

Происшествия, 19:50 12 февраля 2024

t.me/uvetto | Фото: t.me/uvetto

Карантин по бешенству животных ввели в с. Бушуево Юргинского района с 12 февраля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вирус бешенства был обнаружен при исследовании проб погибшей лисы. В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 12 февраля запрещается проводить ярмарки, выставки и продажу животных. Также вывозить восприимчивых к заболеванию животных и отлавливать их для зоопарков.

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# бешенство , Юргинский район

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