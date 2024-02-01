Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в Спартакиаде сильнейших

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на соревнованиях II Всероссийской Спартакиады сильнейших. Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Первое место в гонке с раздельным стартом занял Александр Большунов, бронзовая награда – у Савелия Коростелева. Оба спортсмена представляют Архангельскую область.

Награды победителям и призерам вручили Олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и председатель правления Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона, председатель Тюменской городской думы, Светлана Иванова.

13 февраля участников ожидает эстафета 4х7,5 км. Начало женских гонок 11 час., мужских - в 13 час.

Приходите поддержать спортсменов!

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