Галина Шарухо: жалобы на тюменские кафе и рестораны - большая редкость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жалобы на предприятия общественного питания в управление Роспотребнадзора по Тюменской области - большая редкость. Это говорит о том, что потребители довольны качеством услуг, которые предоставляют в заведениях региона.

Об этом заявила руководитель ведомства Галина Шарухо на подведении предварительных итогов гастрофестиваля "Сибирь на вкус".

"Мы видим, как растут предприятия, кафе, рестораны, и проблем в последнее время становится гораздо меньше. Ваше призвание - дарить людям удовольствие от еды, красивого времяпрепровождения, потому что дома мы почти гостей не встречаем, крайне редко. Все праздники часто отмечаются в ресторанах, это замечательно. Благодарю за вашу работу, вы вносите большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – сказала она.

Также Галина Шарухо напомнила рестораторам, что Тюменская область — эндемичная территория по заболеваниям, связанным с недостатком йода. Она призвала поваров использовать 100 % йодированную морскую соль при приготовлении блюд.

"Также в регионе многие рестораны принимают участие таких проектах, как "Здоровая школа". Вы работаете с родителями, рассказываете о здоровом питании, поясняете, что ребенку положить на перекус и многое другое. Это отличная работа", - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, в фестивале "Сибирь на вкус" участвует 40 ресторанов Тюмени и Тобольска. Попробовать сеты, которые демонстрируют культурно-историческую самобытность региона можно до 15 февраля.

Виктория Макарова