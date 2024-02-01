Вузы Уральского федерального округа обозначили план работы на 2024 год

| Фото: пресс-служба полпреда президента в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента в УФО

План работы на 2024 год обсудили участники совещания с проректорами по молодёжной политике и воспитательной работе высших учебных заведений Уральского федерального округа. Провел встречу по поручению полпреда его заместитель Борис Кириллов, сообщает пресс-служба полпредства.

Борис Кириллов напомнил, что в вузах округа обучаются 286 тыс. студентов и поблагодарил за выстроенную работу по молодёжной политике.

"Вы - те люди, кто непосредственно и ежедневно работает со студентами, формирует и закладывает основу для успешной социализации молодёжи в обществе. Поддержка молодёжных инициатив создаёт условия для развития и самореализации молодых людей", - подчеркнул он от имени полпреда.

Участники совещания обсудили мероприятия по патриотическому воспитанию, а также перспективу проведения окружного межвузовского гуманитарного сбора при поддержке Народного фронта.