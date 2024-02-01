15 тракторов и 11 автомобилей "УАЗ" для ликвидации пожаров поступили на Тюменскую авиабазу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 тракторов и 11 автомобилей "УАЗ" для ликвидации пожаров доставили в Тюменскую авиабазу. До начала пожароопасного сезона поступит еще партия машин. Всего департамент лесного комплекса Тюменской области закупил 30 единиц спецтехники. Ее распределят по филиалам всех 22 лесничеств региона. На новое оборудование выделили около 160 млн рублей.

Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов в эфире радио Вести FM.

"Пожароопасный сезон начинается, когда сходит снежный покров. Подготовка идет полным ходом еще с завершения прошлогоднего пожароопасного сезона. Проводим ревизию техники, ремонты, готовим документы, прошли необходимые закупочные процедуры", - сказал Леонид Остроумов.

Маршруты патрулирования, как наземные, так и авиационные, с учетом анализа тех возгораний, которые проходили в 2023 году, актуализированы. Соответственно, их протяженность и количество увеличилось, заключил Остроумов.

Юлия Божок