Жилой дом по улице Харьковской в Тюмени объявлен зоной ЧС

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Зоной вероятной ЧС признан жилой дом №60 по ул. Харьковской в Тюмени 14 февраля, сообщает городская администрация.

Пятиэтажное кирпичное здание 1969 года постройки находится на стадии расселения. Как отметил заместитель главы Тюмени Пётр Вагин, необходимо как можно быстрее огородить территорию от посторонних и обеспечить охрану правопорядка.

Вечером 14 февраля собственникам и нанимателям расскажут о дальнейших действиях всех участвующих в этой работе структур и дадут рекомендации по следующим действиям.