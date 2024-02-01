Первые испытания для тюменских участников конкурса "Сердце отдаю детям" начнутся 20 февраля
Первые испытания для участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", прошедших заочный этап, стартуют в Тюмени 20 февраля. Встреча начнется в 10 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
В рамках очного этапа участников ждет "Защита программы" и импровизационный конкурс "Проектирование образовательного (тренировочного) пространства для развития способностей и талантов детей".
Оценивать выступления будет опытное жюри: руководитель муниципального опорного центра "Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова" Тюмени Марина Кондратьева, начальник отдела методического обеспечения "Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой" Ксения Овчинникова, заместитель директора детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса" Елена Григорьева и другие.
Напомним, в этом году для участия в заочном туре городского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" подали заявки 20 конкурсантов из 19 учреждений Тюмени.