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Первые испытания для тюменских участников конкурса "Сердце отдаю детям" начнутся 20 февраля

Общество, 17:34 14 февраля 2024

пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» (архив) | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» (архив)

Первые испытания для участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", прошедших заочный этап, стартуют в Тюмени 20 февраля. Встреча начнется в 10 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В рамках очного этапа участников ждет "Защита программы" и импровизационный конкурс "Проектирование образовательного (тренировочного) пространства для развития способностей и талантов детей".

Оценивать выступления будет опытное жюри: руководитель муниципального опорного центра "Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова" Тюмени Марина Кондратьева, начальник отдела методического обеспечения "Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой" Ксения Овчинникова, заместитель директора детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса" Елена Григорьева и другие.

Напомним, в этом году для участия в заочном туре городского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" подали заявки 20 конкурсантов из 19 учреждений Тюмени.

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# конкурсы , Сердце отдаю детям

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