Юные тюменцы представили на конкурс 248 рукописных книг

Тюменская областная научная библиотека Тюменская областная научная библиотека

248 изданий от 523 участников поступило на региональный конкурс рукописной книги "Солнечные страницы детства". Победителей и призеров назовут в Детской библиотеке им. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 16 февраля в 12 часов, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

"Поразило обилие и разнообразие детских, семейных и коллективных работ. Это и корзинки с ягодками, и копия деревенской избы, и всевозможные потайные коробочки, и наборы мягких игрушек, оформленных в виде книги. Есть просто уникальный, но, к сожалению, не соответствующий параметрам конкурса образец: книга-пряник, источающая аромат вкуснейшей выпечки", – рассказала председатель жюри конкурса Антонина Маркова.

По итогам конкурса будет организована передвижная выставка изданий в Тюмени и Ялуторовске. Кроме того, лучшие работы примут участие в XXVII Международном конкурсе детской рукописной книги "Все краски Севера" в Мурманске.