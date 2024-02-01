Юные тюменцы представили на конкурс 248 рукописных книг
248 изданий от 523 участников поступило на региональный конкурс рукописной книги "Солнечные страницы детства". Победителей и призеров назовут в Детской библиотеке им. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 16 февраля в 12 часов, сообщает Тюменская областная научная библиотека.
"Поразило обилие и разнообразие детских, семейных и коллективных работ. Это и корзинки с ягодками, и копия деревенской избы, и всевозможные потайные коробочки, и наборы мягких игрушек, оформленных в виде книги. Есть просто уникальный, но, к сожалению, не соответствующий параметрам конкурса образец: книга-пряник, источающая аромат вкуснейшей выпечки", – рассказала председатель жюри конкурса Антонина Маркова.
По итогам конкурса будет организована передвижная выставка изданий в Тюмени и Ялуторовске. Кроме того, лучшие работы примут участие в XXVII Международном конкурсе детской рукописной книги "Все краски Севера" в Мурманске.