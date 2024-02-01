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Центр "Воин" и управление Росгвардии по Тюменской области будут сотрудничать

Общество, 16:05 15 февраля 2024

пресс-служба центра "Воин" | Фото: пресс-служба центра "Воин"

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и управление Росгвардии по Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили первый заместитель директора центра Сергей Светов и начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин.

“Воин" активно взаимодействует с силовыми структурами. По нашим программам проходят подготовку сотрудники различных ведомств, но именно Тюменская область стала первым регионом, в котором официально закреплено сотрудничество с Росгвардией. Уверен – объединение усилий и профессионального опыта наших специалистов даст новый импульс к дальнейшему совершенствованию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи", – подчеркнул Сергей Светов.

пресс-служба центра "Воин" | Фото: пресс-служба центра "Воин"

Как сообщает пресс-служба центра "Воин", в рамках соглашения планируется проведение совместной работы по направлениям военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, обмен опытом по управлению беспилотными летательными аппаратами и тактической медицине. Также сотрудники Росгвардии будут проводить профориентационные мероприятия для курсантов центра. По мнению сторон, для многих это может стать началом карьерного пути в подразделениях ведомства.

"Сотрудничество с центром "Воин" позволит расширить формат работы с молодежью, в том числе в рамках развития кадетского движения и ведомственного проекта "Гвардейская смена". Привлечение ветеранов спецназа и разведки Росгвардии, имеющих опыт выполнения боевых задач, в том числе в ходе СВО, к учебному процессу и обучению инструкторов центра будет способствовать совершенствованию профессиональной подготовки будущих защитников Отечества и пополнению молодыми сотрудниками подразделений ведомства", – отметил Евгений Федоткин.

Напомним, центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов центра "Воин" проходит по следующим направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.

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# Владимир Путин , военнослужащие , Росгвардия

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