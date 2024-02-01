  • 14 февраля 202414.02.2024среда
  • USD91,2057
    EUR98,1917
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области по Президентской программе обучат 40 управленцев

Общество, 18:19 14 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

40 специалистов обучат по Президентской программе подготовки управленцев обучат в Тюменской области к 2025 году. Набор участников в регионе стартовал. Претендовать могут специалисты с высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет, два года из которых - на управленческих должностях.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, срок обучения составляет девять месяцев.

"Программа позволяет специалистам получить профессиональные знания, пройти стажировку на ведущих российских предприятиях, сформировать проекты развития своих организаций, установить деловые и дружеские контакты", - рассказал директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.

66% стоимости обучения оплачивается за счет средств федерального и регионального бюджетов. Еще 34% стоимости, но не более 40 тыс. рублей - предприятие, либо сам специалист.

По вопросам участия в отборе можно обратиться по телефонам +7 (3452) 39-03-74, 28-34-06.

E-mail: opu@tyuiu.ru, salnikovaav@tyuiu.ru, bojarskajaeg@tyuiu.ru.

Об условиях здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# обучение , Президентская программа , управленцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 14.02.2024Около 30 тюменцев приняли участие в акции "День влюбленных в Россию"
19:36 14.02.2024В Тюмени прошла презентация первой деловой "Народной премии"
19:29 14.02.2024Алексей Морозов: Тюменская область готовит для сборной России элитных спортсменов
19:25 14.02.2024В День культуры на ВДНХ стартуют мероприятия к 80-летию Тюменской области