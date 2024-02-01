В Тюменской области по Президентской программе обучат 40 управленцев

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

40 специалистов обучат по Президентской программе подготовки управленцев обучат в Тюменской области к 2025 году. Набор участников в регионе стартовал. Претендовать могут специалисты с высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет, два года из которых - на управленческих должностях.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, срок обучения составляет девять месяцев.

"Программа позволяет специалистам получить профессиональные знания, пройти стажировку на ведущих российских предприятиях, сформировать проекты развития своих организаций, установить деловые и дружеские контакты", - рассказал директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.

66% стоимости обучения оплачивается за счет средств федерального и регионального бюджетов. Еще 34% стоимости, но не более 40 тыс. рублей - предприятие, либо сам специалист.

По вопросам участия в отборе можно обратиться по телефонам +7 (3452) 39-03-74, 28-34-06.

E-mail: opu@tyuiu.ru, salnikovaav@tyuiu.ru, bojarskajaeg@tyuiu.ru.

Об условиях здесь.