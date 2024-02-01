В Тюмени прошла презентация первой деловой "Народной премии"
Общество, 19:36 14 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Первую "Народную премию" презентовали в Тюмени. Победителями станут лучшие предприятия, предприниматели региона, которых и определят жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства.
"Дорогие земляки, выдвигайте номинантов на народную премию, потому что страна должна знать своих героев", - призвал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.
Среди направлений бизнеса, где определят лучших - кафе, кофейня, промпредприятия, фитнес-клуб, деловой центр, база отдыха и другие.
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