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В Тюмени прошла презентация первой деловой "Народной премии"

Общество, 19:36 14 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую "Народную премию" презентовали в Тюмени. Победителями станут лучшие предприятия, предприниматели региона, которых и определят жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства.

"Дорогие земляки, выдвигайте номинантов на народную премию, потому что страна должна знать своих героев", - призвал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Среди направлений бизнеса, где определят лучших - кафе, кофейня, промпредприятия, фитнес-клуб, деловой центр, база отдыха и другие.

Более подробно здесь.

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# бизнес-сообщество , голосование

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