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В Тюменской области приостановлена реализация около 2,5 млн бутылок минеральной воды "Джермук"

Общество, 10:24 15 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация около 2,5 млн бутылок отдельных партий минеральной воды "Джермук" приостановлена в торговых сетях и маркетплейсов в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Это связано с информацией о получении ожогов пищевода после употребления минералки упомянутой марки.

В Роспотребнадзоре призывают граждан информировать территориальные органы ведомства о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды "Джермук" с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 л.

"Продукция не будет выпущена в оборот, пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - сообщает ведомство.

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