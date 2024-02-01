В Тюменской области приостановлена реализация около 2,5 млн бутылок минеральной воды "Джермук"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация около 2,5 млн бутылок отдельных партий минеральной воды "Джермук" приостановлена в торговых сетях и маркетплейсов в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Это связано с информацией о получении ожогов пищевода после употребления минералки упомянутой марки.

В Роспотребнадзоре призывают граждан информировать территориальные органы ведомства о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды "Джермук" с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 л.

"Продукция не будет выпущена в оборот, пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - сообщает ведомство.