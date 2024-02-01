Бобры сделали норы вдоль дороги в нижнетавдинском охотхозяйстве

| Фото: скриншот видео охотхозяйства "Чугунаевское" | Фото: скриншот видео охотхозяйства "Чугунаевское"

Бобры построили хатку с выходами вдоль дороги в охотхозяйстве "Чугунаевское" Нижнетавдинского района. Охотоведы обнаружили утоптанные тропинки и столовую гигантских грызунов во время очередной инспекции угодий.

"Это бобровая хатка. Воды, что справа, что слева нет. Поэтому бобры живут у нас под дорогами. Бедолаги, ходят веточки стригут. Еда есть – хорошо. Мы им не мешаем", - рассказал охотовед.

Из входов в нору торчат ветви. Это основная еда бобров. Установленной фотоловушке удалось снять момент, когда бобер деловито тянет большую ветку ивняка в хатку. А на другом видео матерый экземпляр внимательно принюхивается к фотоловушке.

| Фото: скриншот видео охотхозяйства "Чугунаевское" | Фото: скриншот видео охотхозяйства "Чугунаевское"

Он восхитил охотников, которые уважительно написали: "Красавчик! Не будем его трогать он многое пережил и волков, и засуху, и росомаху - в общем матёрый БОБР".

Отметим, что западносибирский обыкновенный бобр занесен в Красную книгу Тюменской области. Это животное относится к классу млекопитающих, отряду грызунов.

Оксана Корнеенкова