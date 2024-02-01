Тюменка впервые вошла в экспертный совет конкурса "Росмолодежь.Гранты"

| Фото: личной страницы Виктории Утегеновой во ВКонтакте | Фото: личной страницы Виктории Утегеновой во ВКонтакте

Тюменка Виктория Утегенова впервые вошла в экспертный совет конкурса "Росмолодежь.Гранты - 2024". Всего Федеральное агентство по делам молодежи отобрало 777 человек, из них 286 - в первый раз.

Ранее Виктория руководила в Тюменской области программой "Я в деле". Благодаря ей и ее команде по результатам прошлого года тюменцы забрали кубок регионов, как самый эффективный по показателям. Также стартап тюменских студентов в треке СПО выиграл в федеральной "Битве проектов", а инициатива "Ешь куш" заняла третье место среди вузов страны. Также она принимала участие в других значимых и социальных проектах, стратегических сессиях и прочих мероприятиях.

Сейчас девушка работает в образовательной компании.

"Звание эксперта Росмолодёжи - это подтверждение моего многолетнего опыта в социальном проектировании. Это возможность давать пользу еще большему количеству людей, улучшать их социальные проекты. Также это возможность расширить круг контактов, обменяться опытом и приобрести новые знания", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Виктория.

Также в состав от региона вошли Артем Березкин, Никита Калашников, Любовь Кузьмичева, Дмитрий Пронин, Юлия Стафеева, Мария Турбина и Алексей Ларионов.

"Как показывает опыт, далеко не каждая заявка будет профинансирована. Но все участники конкурса получат развивающую обратную связь, чтобы улучшить свой проект и выиграть в следующий раз", - отметил Алексей Ларионов, который вошел в совет в третий раз. За 2023 год он оценил порядка 300 различных инициатив.

Полный список победителей представлен на официальном сайте.

Ребята будут проводить независимую оценку проектов в заочном формате и представленных очно на форумах, где есть поддержка по реализации молодежных инициатив от "Росмолодежь.Гранты".

Виктория Макарова