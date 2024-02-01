17 тюменских студентов пройдут обучение по программе опережающей инженерной подготовки

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17 студентов и магистрантов Тюменского индустриального университета первыми в России пройдут обучение по новой программе опережающей инженерной подготовки Honors Track "Обустройство месторождений нефти и газа на многолетнемерзлых грунтах". Программу запустили в Высшей инженерной школе EG ТИУ.

"Для нас Honors Track – трек академического превосходства – ключевой проект в рамках развития образовательной деятельности. Он реализуется для тех ребят, которые имеют запрос на раннее профессиональное развитие и более качественное образование. Мы делаем ставку на них и надеемся, что после выпуска они достигнут определенных высот. Для нас это важно, потому что мы живем успехами своих выпускников", – сказал проректор по образовательной деятельности Раис Абдразаков.

Актуальность выбранной тематики программы подтвердили эксперты. Руководитель центра компетенций по многолетнемерзлым грунтам "Газпром нефти" Эдуард Николайчук сделал акцент на вызовах, с которыми сталкиваются компании при обустройстве объектов в криолитозоне, где находятся 93 % залежей газа и 70 % российской нефти.

"Надеюсь, что вместе со студентами мы разработаем некие подходы, концепты, которые позволят нам проектировать здания и сооружения в условиях мерзлоты и в дальнейшем повлиять на стандарты, требующие актуализации на уровне РФ", - отметил он.

Новая образовательная программа рассчитана на полтора года. Руководитель программы, доцент Центра проектного обучения ВИШ EG Владимир Берг подчеркнул, что в зависимости от успешности своей работы обучающиеся получат все шансы включиться в реальную деятельность по реализации проектов компании, выстроить перспективные образовательные и профессиональные траектории, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.