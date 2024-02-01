Глухонемой водитель из Богандинки накопил за год 114 штрафов за превышение скорости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глухонемого нарушителя правил дорожного движения наказали в 115-й раз. Водитель, зарегистрированный в пос. Богандинский, но проживающий в Москве, попал на скамью подсудимых в Тюменском районе. Выяснилось, что с 2022 по 2023 год на его счету - 114 неоплаченных штрафов только за превышение скорости.

Ночью 21 августа 2023 года на Московском шоссе в Самаре сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль для проверки документов. От водителя исходил запах алкоголя, и ему предложили пройти медицинское освидетельствование. За отказ на мужчину составили административный протокол, направленный в мировой суд Тюменского судебного района.

Защитник нарушителя заявил, что остановивший его инспектор ГИБДД сам нарушил порядок составления протокола и не предоставил глухонемому водителю сурдопереводчика и тот не в полной мере понимал, в чем его обвиняют. Защитник также утверждал, что инспектор оказывал на подзащитного давление.

Но мировой судья признал эти доводы несостоятельными, поскольку водитель собственноручно указал, что ему не требуется сурдопереводчик и все общение с ним велось в письменном виде под видеозапись, а также не предоставил медицинских документов, подтверждающих наличие у него заболеваний.

Суд признал водителя виновным, назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил водительского удостоверения на 1 год 11 месяцев.