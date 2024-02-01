Более двух тысяч новых контейнеров установил регоператор в Тюменской области за год

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

2 тыс. 30 новых контейнеров для твердых коммунальных отходов установили в Тюменской области в 2023 году. Основная часть - в областном центре. 880 штук поставили на контейнерных площадках Тюмени, еще 203 ёмкости – в Тюменском районе. Остальные отправили в другие муниципалитеты.

В 2023 году были внесены изменения в законодательство, и у организаций, занимающихся обслуживанием жилого фонда, появилась возможность получить содействие регионального оператора в оснащении контейнерных площадок ёмкостями. Управляющие компании успели получить в своё распоряжение 450 контейнеров.

Сотрудничество продолжилось и за полтора месяца региональный оператор предоставил 150 баков для площадок многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ООО "ТЭО".