Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила важность семьи

ТРО "Единая Россия" ТРО "Единая Россия"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе встретилась с представителями спортивной отрасли, "Молодой гвардии" и болельщиками Тюмени и Тюменского района и других муниципалитетов в Штабе общественной поддержки Тюменской области.

Встречу открыли председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и председатель правления региональной федерации лыжных гонок и биатлона, спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Вопросы именитой спортсменке поступали самые разные: о спортивной карьере и формуле успеха, о развитии лыжных гонок, о достижениях и планах российской команды, о молодежном спорте, а также о семье и жизни в целом.

"Благодарная Тюменская земля очень гостеприимная. Я приезжаю сюда очень часто. Мы здесь тренируемся и соревнуемся. В этом году в очередной раз именно здесь проходят очень серьезные баталии для всех зимних видов спорта – главный старт этого сезона – Спартакиада", - приветствовала гостей Елена Вяльбе.

На вопрос о том, какая победа для нее была самой главной, президент Федерации лыжных гонок России подчеркнула, что самое важное в жизни – это семья: "Самые дорогие и самые ценные для меня награды – это мои трое детей. Они не сравнятся ни с какими медалями. Поверьте, быть чемпионом круто, но быть мамой и теперь уже бабушкой – гораздо круче. А что касается спорта, то здесь разделить сложно, ведь каждая медаль имеет свою цену. Конечно, три золотые медали с Олимпиады очень дороги мне".

Более двух часов руководители спорторганизаций, тренеры, волонтеры и болельщики не отпускали Елену Вяльбе, получая ответы на свои вопросы, вспоминая эпизоды из спортивной карьеры лыжницы и те моменты жизни, в которых они с ней лично пересекались ранее.

"Замечательно, что на площадке нашего Штаба общественной поддержки появилась возможность повстречаться с легендой российского спорта и задать ей вопросы. Вся страна много лет наблюдала за успехами Елены Валерьевны, она - пример для подражания многих поколений лыжников. Ее целеустремленность, твердый характер и воля к победе вдохновляют тюменских спортсменов на собственные свершения", - сказала Ольга Швецова.