В Тюмени фестиваль будущего и новых технологий пройдет по шести направлениям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль будущего и новых технологий "Иннофест 2024" пройдет в детском технопарке "Кванториум" Тюмени (ул. Геологоразведчиков 6а) с 12 по 14 апреля. Его программа разделена на шесть блоков. Предусмотрено два формата проведения, сообщает региональный департамент информатизации.

Крупнейшая за Уралом презентация инновационных решений и технологий "Иннофест 2024" поможет тюменцам узнать подробнее о новаторских решениях, современных технологиях и разработках, которые в скором времени станут нормой жизни, уверены организаторы.

В 2024 году основной онлайн площадкой проведения фестиваля станут уникальные мета-пространства, специально созданные тюменскими программистами.

Пространство проведения фестиваля будет разделено на тематические блоки: дом будущего; работа будущего; медицина и здоровье будущего; культура и искусство будущего; метавселенные и VR; история развития технологий.

В пространствах будут представлены все современные решения, с которыми можно будет взаимодействовать, так как мероприятие построено на принципах иммерсивности.

Для участия в "Иннофест 2024" нужно оформить заявку. Зарегистрироваться в качестве гостя — здесь.

Ознакомиться с положением фестиваля по ссылке.