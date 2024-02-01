В Тюмени фестиваль будущего и новых технологий пройдет по шести направлениям
Фестиваль будущего и новых технологий "Иннофест 2024" пройдет в детском технопарке "Кванториум" Тюмени (ул. Геологоразведчиков 6а) с 12 по 14 апреля. Его программа разделена на шесть блоков. Предусмотрено два формата проведения, сообщает региональный департамент информатизации.
Крупнейшая за Уралом презентация инновационных решений и технологий "Иннофест 2024" поможет тюменцам узнать подробнее о новаторских решениях, современных технологиях и разработках, которые в скором времени станут нормой жизни, уверены организаторы.
В 2024 году основной онлайн площадкой проведения фестиваля станут уникальные мета-пространства, специально созданные тюменскими программистами.
Пространство проведения фестиваля будет разделено на тематические блоки: дом будущего; работа будущего; медицина и здоровье будущего; культура и искусство будущего; метавселенные и VR; история развития технологий.
В пространствах будут представлены все современные решения, с которыми можно будет взаимодействовать, так как мероприятие построено на принципах иммерсивности.
Для участия в "Иннофест 2024" нужно оформить заявку. Зарегистрироваться в качестве гостя — здесь.
Ознакомиться с положением фестиваля по ссылке.