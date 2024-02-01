  • 16 февраля 202416.02.2024пятница
  • USD91,8237
    EUR98,4099
  • В Тюмени -16..-18 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени фестиваль будущего и новых технологий пройдет по шести направлениям

Общество, 17:01 16 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль будущего и новых технологий "Иннофест 2024" пройдет в детском технопарке "Кванториум" Тюмени (ул. Геологоразведчиков 6а) с 12 по 14 апреля. Его программа разделена на шесть блоков. Предусмотрено два формата проведения, сообщает региональный департамент информатизации.

Крупнейшая за Уралом презентация инновационных решений и технологий "Иннофест 2024" поможет тюменцам узнать подробнее о новаторских решениях, современных технологиях и разработках, которые в скором времени станут нормой жизни, уверены организаторы.

В 2024 году основной онлайн площадкой проведения фестиваля станут уникальные мета-пространства, специально созданные тюменскими программистами.

Пространство проведения фестиваля будет разделено на тематические блоки: дом будущего; работа будущего; медицина и здоровье будущего; культура и искусство будущего; метавселенные и VR; история развития технологий.

В пространствах будут представлены все современные решения, с которыми можно будет взаимодействовать, так как мероприятие построено на принципах иммерсивности.

Для участия в "Иннофест 2024" нужно оформить заявку. Зарегистрироваться в качестве гостя — здесь.

Ознакомиться с положением фестиваля по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# информатизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 16.02.2024В тобольском аэропорту отметили 100-тысячного пассажира
18:07 16.02.2024Яркая концертная программа будет сопровождать фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей"
17:56 16.02.202417 февраля - события дня
17:45 16.02.2024Тюменцы могут получить бесплатный корм для птиц в сети магазинов