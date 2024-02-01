Александр Моор: правительство и судебная система активно взаимодействуют по внедрению IT-технологий

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Правительство Тюменской области и судебная система активно взаимодействуют по внедрению информационных технологий. Значимость этого направления возрастает.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании судов региона 16 февраля в Тюмени.

"Судьи обеспечивают всем участникам судебного процесса защиту их прав и интересов. В этом году судебная система, как и Тюменская область, отметит 80-летие. Конечно, за эти годы изменилось многое. Изменилась процессуальная культура и судопроизводство. В вашу деятельность также активно внедряются информационные технологии. Их применение постоянно расширяется. В этом процессе мы с вами активно взаимодействуем", - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что в декабре 2023 года у жителей региона появилась возможность подать в суд документы в электронном виде. Сервис экономит время заявителя, позволяет отслеживать статус рассмотрения обращения. Также проведена модернизация электронного архива дел. Налажено и электронное межведомственное взаимодействие.

"Эффективность такой масштабной работы подтверждает оценка на федеральном уровне. Один из примеров – рейтинг по количеству электронных документов, направляемых мировыми судьями в Федеральную службу судебных приставов. Тюменская область по этому показателю – одна из лучших", - привел пример губернатор.

В числе приоритетных задач Александр Моор обозначил значимость оптимизации судопроизводства и дальнейшее внедрение информационных технологий.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко особо подчеркнул высокую ответственность работы судебной системы в целом, поскольку в обществе вырос запрос на справедливость. Также он по поручению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева вручил удостоверения судьям.

По словам председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, 2023 год был непростым периодом.

"Судебная система, как и вся наша страна работала в особых условиях специальной военной операции. Поэтому в зоне вашего пристального внимания было соблюдение прав военнослужащих, членов их семей и ветеранов боевых действий. Они безусловно должны быть защищены законом. Это проходило красной линией через всю вашу деятельность в прошедшем году и такая задача остается главнейшей в 2024 году", - акцентировал внимание судейского сообщества председатель облдумы.

Оксана Корнеенкова