Психологический практикум организует областная научная библиотека в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Психологический практикум "Путь к себе" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 27 февраля. Встречу проведет практикующий психолог, сообщает пресс-служба библиотеки.

"Взращивание внутренней опоры — это важный этап взросления. Перестать искать внешнюю поддержку и сосредоточиться на себе бывает нелегко. Как это сделать? Об этом поговорим на встрече", - отмечают организаторы.

Участники исследуют свои точки опоры вместе с практикующим психологом Анастасией Вежновец. В качестве главного инструмента будут использованы метафорические карты.

Подробная информация о встрече – по ссылке. Возрастное ограничение 18+.