16 автомобилей УАЗ, генераторы и ноутбуки отправили тюменцы в зону СВО

| Фото: пресс-служба ТРО "Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО "Единой России"

Очередной груз землякам, которые находятся в зоне специальной военной операции, отправили тюменцы. Он включил в себя 16 автомобилей УАЗ, аккумуляторные батареи, генераторы, ноутбуки, теплые вещи, адресные посылки и многое другое, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

По словам председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, гуманитарный груз, собранный тюменцами, - это общий вклад тюменцев, предприятий и тех, кто участвует в акции "100 миллионов для Победы".

"Это большой надежный тыл, который приближает нашу победу. И бойцы должны чувствовать, что за ними не только большая страна, но и малая Родина – Тюменская область", – прокомментировал он на встрече с бойцами, которые сейчас находятся в отпусках.

Участие во встрече также приняли председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук и другие.

Степан Киричук отметил, что ветераны региона активно занимаются сбором гуманитарной помощи. "Люди приносят вещи и деньги, на которые приобретается необходимый инвентарь для военнослужащих. И за это всем огромное спасибо", – сказал он.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова выразила благодарность Нуртдину Ибрагимову за огромную работу по постоянному сбору гуманитарной помощи.

"Акция "100 миллионов для Победы" реализуется уже почти полтора года, счет пополняется каждый день. Свой вклад внесли сотни компаний и тысячи людей. Благодаря этому мы регулярно приобретаем для бойцов нужное оборудование и технику. Спасибо всем, кто участвует в сборе и отправке грузов для наших парней", — сказала она.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов напомнил, что тюменские единороссы оказывают помощь жителям Донбасса и участникам специальной военной операции с февраля 2022 года. Всего за это время было собрано уже более 300 тонн груза. Из Тюменской области непрерывно отправляются собранные при поддержке регионального отделения партии техника, транспорт, медикаменты, инструменты, необходимое оборудование.