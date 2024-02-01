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Тюменцы могут стать волонтерами на Российской студвесне

Общество, 09:43 19 февраля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Заявки на XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" от добровольцев принимают до 25 марта. Планируется отобрать и подготовить более 500 ребят со всей страны, сообщают организаторы.

На событии можно стать сопровождающим делегации, волонтером службы протокола, медиаволонтером, встречающим, волонтером навигации или ассистентом мероприятия.

Прошедших отбор обучат в волонтерском центре по привлечению и подготовке добровольцев, познакомят с программой фестиваля, его организационной структурой. Ребята пройдут тренинги по личным и функциональным компетенциям, закрепят полученный опыт на практике.

Регистрация открыта по ссылке.

Напомним, Студвесна пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня. В прошлом году Тюменская область привезла с фестиваля 20 наград.

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# волонтеры , Российская студвесна

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