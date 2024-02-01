Тюменцы могут стать волонтерами на Российской студвесне
Заявки на XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" от добровольцев принимают до 25 марта. Планируется отобрать и подготовить более 500 ребят со всей страны, сообщают организаторы.
На событии можно стать сопровождающим делегации, волонтером службы протокола, медиаволонтером, встречающим, волонтером навигации или ассистентом мероприятия.
Прошедших отбор обучат в волонтерском центре по привлечению и подготовке добровольцев, познакомят с программой фестиваля, его организационной структурой. Ребята пройдут тренинги по личным и функциональным компетенциям, закрепят полученный опыт на практике.
Регистрация открыта по ссылке.
Напомним, Студвесна пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня. В прошлом году Тюменская область привезла с фестиваля 20 наград.